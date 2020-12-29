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Более 250 человек стали донорами в День студента
Сегодня, 16:04
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nadezhda_sib

Более 250 человек стали донорами в День студента

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Акция длилась два дня. Необходимо было пополнить резервы, которые истощились за время новогодних каникул.

В донорской акции, приуроченной ко Дню студента, приняли участие 257 петербуржцев. Они сдали 115,6 литров крови, сообщила пресс-служба "Фонда Доноров". Такого количества крови хватит для помощи 700 пациентам. 

Следующая акция пройдет на День всех влюбленных, она уже стала традиционной. 

Донором может стать любой дееспособный гражданин РФ в возрасте от 18 лет и весом более 50 кг, не имеющий противопоказаний. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. В некоторых пунктах переливания крови требуется регистрация в Петербурге. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что более 650 звонков в день совершают волонтеры-медики в поликлиниках. 

Фото: пресс-служба "Фонда доноров"

Теги: донорство, кровь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Polyanka1954
Сегодня 16:47

У нас прекрасная молодежь!!!!Еще не истощались прекрасные качества души.Ведь сколько человеческих жизней спасут эти ребята.Низкий им поклон от всего сердца идай БОГ здоровья.

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