Более 250 человек стали донорами в День студента

Акция длилась два дня. Необходимо было пополнить резервы, которые истощились за время новогодних каникул.

В донорской акции, приуроченной ко Дню студента, приняли участие 257 петербуржцев. Они сдали 115,6 литров крови, сообщила пресс-служба "Фонда Доноров". Такого количества крови хватит для помощи 700 пациентам.

Следующая акция пройдет на День всех влюбленных, она уже стала традиционной.

Донором может стать любой дееспособный гражданин РФ в возрасте от 18 лет и весом более 50 кг, не имеющий противопоказаний. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. В некоторых пунктах переливания крови требуется регистрация в Петербурге.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что более 650 звонков в день совершают волонтеры-медики в поликлиниках.

Фото: пресс-служба "Фонда доноров"