В Петербург прибыли 24 тонны клементинов из Марокко с личинками мух

Всю партию цитрусовых обеззаразили.

В большом порту Санкт-Петербурга инспектор Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям провел карантинный контроль 24 тонн клементинов из Марокко. Во время осмотра в цитрусовых были найдены живые личинки средиземноморской плодовой мухи. Об этом сообщила пресс-служба Управления.

По факту выявленного нарушения возбуждены дела об административном правонарушении. По решению собственника фруктов 24 тонны клементинов были обеззаражены методом фумигации. После этого груз был выпущен.

Средиземноморская плодовая муха не отмечена на территории РФ. Карантинный вредитель широко распространен во многих зарубежных странах. Этот вредитель повреждает до 70 видов различных культур.

Ранее Россельхознадзор уничтожил 21 тонну мандаринов.

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