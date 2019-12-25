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МЧС предупреждает о дожде и сильном ветре в пятницу
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МЧС предупреждает о дожде и сильном ветре в пятницу

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Спасатели убедительно просят убирать вещи с балконов и обходить рекламные щиты.

В среду, 23 сентября, региональное управление МЧС по Петербургу по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС предупредило  горожан о дожде и усилении ветра. 

Скорость юго-восточного ветра может достигнуть 12 метров в секунду, а в прибрежных районах – до 15 метров в секунду.

Спасатели рекомендуют убирать вещи с балкона, закрывать окна, ставить машину вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, а также обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, в том числе избегать деревья и сооружения повышенного риска.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01", владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101".

Ранее мы писали, что жителей Ленобласти предупредили о дожде в пятницу.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, погода 24 сентября, прогноз погоды
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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