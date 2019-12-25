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В пятницу Петербург накроет холодный циклон
Сегодня, 11:00
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IRINA_CHALKINA

В пятницу Петербург накроет холодный циклон

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Ожидается понижение температурного режима.

В пятницу, 24 апреля, стало известно о том, что Северную столицу накроет холодный циклон. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, в Петербурге ожидается облачная погода с прояснениями, осадки и похолодание. Температура опустится до 5 градусов тепла. При этом в ленобласти ожидается 9 градусов тепла. 

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью до 9 метров в секунду. 

Ранее мы сообщали о том, что белые аисты вернулись на гнездование в Ленобласть.

Фотоpixabay

Теги: новости спб, общество, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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