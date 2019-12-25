В пятницу Петербург накроет холодный циклон

Ожидается понижение температурного режима.

В пятницу, 24 апреля, стало известно о том, что Северную столицу накроет холодный циклон. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, в Петербурге ожидается облачная погода с прояснениями, осадки и похолодание. Температура опустится до 5 градусов тепла. При этом в ленобласти ожидается 9 градусов тепла.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью до 9 метров в секунду.

Ранее мы сообщали о том, что белые аисты вернулись на гнездование в Ленобласть.

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