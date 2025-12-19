В Исаакиевском соборе возложили цветы к портретным бюстам Огюста Монферрана

В честь 240-летия архитектора вход в собор в праздничный день будет бесплатным.

В государственном музее "Исаакиевский собор" 23 января торжественно возложили цветы к портретным бюстам автора проектов самого большого православного храма на берегах Невы и Александровской колонны Огюста Монферрана. Просмотр основной экспозиции собора будет бесплатным в этот день для всех жителей и гостей города. Билеты выдаются в кассе музея в порядке живой очереди. В течение праздничного дня всем посетителям вручат памятные сувениры музея, рассказал корреспондент молодёжной редакции Piter.TV.

Празднование 240-летия архитектора началось с приветственных слов директора музея-памятника – Юрия Мудрова.

Сегодня у нас замечательный праздничный день: 240 лет назад родился Огюст Монферран – великий зодчий, который руководил строительством собора всю жизнь. Это стало его самой великой и последней песней: он увековечил память о себе. Не знаю, думал ли о том, что этот памятник станет буквально символом нашего города, страны, духовности и великим произведением искусства. Забыть об этом архитекторе нельзя. Юрий Мудров, директор государственного музея-памятника "Исаакиевский собор"

У бюста Монферрана выстроилась большая очередь из сотрудников и священнослужителей Исаакиевского собора – каждый хотел почтить память великого зодчего. Знаменательным является и то, что 240-летие архитектора празднуют в 2026 году, объявленном губернатором Александром Бегловым Годом петербургской культуры.

Выдающийся зодчий сотворил эту великую жемчужину, которая является символом российской империи – собор, который был возведен руками Господа в честь преподобного Исаакия Долматского. Роман Ковальский, ключарь Исаакиевского собора, протоиерей

Первых посетителей Исаакиевского собора отметили особенно. Для них провели экскурсии по основной экспозиции, подробно рассказали о творчестве Огюста Монферрана. Особый подарок ждал 240-го посетителя – жительнице города Анне Ильиной вручили медаль, отчеканенную на Санкт-Петербуржском монетном дворе и посвящённую великому творению архитектора, а также экземпляр музейного издания "Non omnis moriar: Записная книжка Огюста Монферрана".

Я буквально 4 года как переехала, поэтому пытаюсь пользоваться возможностями посещать такие замечательные места и изучать историю города. Анна Ильина, 240-ой посетитель Исаакиевского собора

Почти вся творческая жизнь великого зодчего посвящена России и, прежде всего, Петербургу, куда Монферран приехал в 1816 году. Именно здесь он создал произведения, вошедшие в историю русского и европейского зодчества. Главным делом жизни Монферрана стало возведение Исаакиевского собора. Его проектированием и строительством он занимался более четырех десятилетий — с 1817 по 1858 год. Наследие архитектора является не только важной страницей в истории архитектуры XIX века, но и уникальным примером синтеза искусства, инженерной мысли и духовных устремлений своей эпохи.

Также 28 января состоятся двенадцатые Монферрановские чтения в Исаакиевском соборе, сообщает государственный музей. Для регистрации слушателей необходимо прислать заявку на сайте.

Материал подготовила Мария Сорокина (молодёжная редакция Piter.TV)

Фото и видео: Piter.TV