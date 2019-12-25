22% составила доля инвестиций в коммерческую недвижимость Петербурга

В целом в России сократился объем инвестиций в коммерческую недвижимость на 4% и составил 220 млрд рублей.

За первые три квартала текущего года доля Петербурга в общероссийском объеме инвестиций в коммерческую недвижимость составила 22%. В прошлом году за аналогичный период этот показатель был 35%, пишут в консалтинговой компании Knight Frank Russia.

В целом в России сократился объем инвестиций в коммерческую недвижимость на 4% и составил 220 млрд рублей. На динамике также сказалось сокращение активности иностранных инвесторов: их доля составила 2,5% от общего объема инвестиций в коммерческую недвижимость в стране.

Инвесторы чаще вкладывали средства в площадки под девелопмент – 47% от совокупного объема инвестиций, офисную и складскую недвижимость – 24% и 12% соответственно.

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Фото: Piter.tv

