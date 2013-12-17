Петербуржца будут судить за убийство знакомого ножницами

Он нанёс ими 22 удара.

Прокуратура Красносельского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего жителя Красногвардейского района, который 22 раза ударил ножницами знакомого. Он обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), рассказали в надзорном ведомстве.

По версии следствия, в ночь с 20 на 21 апреля 2024 года обвиняемый, находясь в состоянии опьянения в одной из квартир в доме 55 по Ленинскому проспекту, в ходе внезапной ссоры нанес потерпевшему не менее 22 ударов ножницами в голову, туловище и шею. Мужчина скончался на месте происшествия вследствие острой кровопотери

Уголовное дело направлено в Красносельский районный суд для рассмотрения по существу.

Накануне в квартире на улице Жени Егоровой нашли труп в полиэтилене.

Фото: unsplash