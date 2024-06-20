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Ветераны 22 июня смогут бесплатно ездить на общественном транспорте в Петербурге
Сегодня, 15:53
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Ветераны 22 июня смогут бесплатно ездить на общественном транспорте в Петербурге

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Бесплатный проезд будет действовать и в метро.

В субботу, 22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, ветераны смогут бесплатно воспользоваться общественным транспортом. Льгота будет действовать при проезде на автобусах, трамваях, троллейбусах и в метро Северной столицы. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Право бесплатного проезда получат  инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда". 

Для бесплатного проезда ветеранам нужно взять с собой удостоверение утвержденного образца для каждой категории граждан, в том числе удостоверения к медалям и знакам.

Ранее мы писали, что в Павловском парке найдены останки четырех красноармейцев.

Фото: Piter.tv

Теги: бесплатный проезд, ветераны, общественный транспорт
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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