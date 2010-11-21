В 2025 году в Санкт-Петербурге планируется ввести 21 поликлинику

Беглов и Мурашко обсудили развитие здравоохранения Петербурга.

Губернатор Александр Беглов и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко провели рабочую встречу в Смольном. Ключевыми темами обсуждения стали планы по строительству новых медицинских учреждений, цифровая трансформация отрасли и наращивание объемов высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП).

В ходе встречи было отмечено, что в 2025 году Санкт-Петербург введет в эксплуатацию 21 объект здравоохранения. В их числе — новые корпуса городских больниц и современные поликлиники, что позволит сделать медицинскую помощь еще более доступной для жителей города.

Активно продолжается цифровизация петербургского здравоохранения. Практически все медицинские организации города завершают переход на единую информационную систему, успешный опыт использования которой был перенят у Москвы.

Особое внимание было уделено развитию высокотехнологичной помощи. Санкт-Петербург подтвердил статус одного из лидеров в этом направлении: в 2024 году ВМП была оказана 136 тысячам пациентов. В планах — увеличить этот показатель до 150 тысяч операций в год. Приоритетными остаются такие сложные направления, как трансплантология, кардиохирургия, нейрохирургия и онкология.

"Наша главная задача — обеспечить жителям города качественную и доступную медицинскую помощь, и мы последовательно движемся в этом направлении. Здоровье петербуржцев — один из десяти приоритетов развития Петербурга до 2030 года" Александр Беглов

На встрече также были обсуждены специализированные социальные проекты, включая программу для пожилых людей "Серебряный возраст" и инициативу "Здоровье для СВОих". Александр Беглов поблагодарил федерального министра за постоянную поддержку в развитии петербургской системы здравоохранения.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Калининском районе Петербурга открыли поликлинику на 600 посещений.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре