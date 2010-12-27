Согласно житию, Пелагия в молодости вела распутный образ жизни, была блудницей, а потом постриглась в монахи.

Православные верующие 21 октября чтят память преподобной Пелагии Антихоийской Считалось, что именно с него начинается настоящая зима. Поэтому люди 21 октября чинили или шили зимнюю одежду.

Согласно житию, Пелагия в молодости вела распутный образ жизни, была блудницей. Девушка пользовалась большим успехом у мужчин благодаря своей невероятной красоте. Как-то в сирийкую Антиохию прибыли христианские епископы. Священнослужители выходили из храма, когда увидели Пелагею в ее нескромной одежде и отвернулись, чтобы не видеть этого срама. Один священнослужитель по имени Нонн этого делать не стал. Напротив, он обратил внимание на то, что Пелагия много времени проводит за приведением себя в порядок, наряжает тело красивыми платьями и украшениями ради мимолетных возлюбленных. Нонн отметил, что в свою очередь верующие не хотят тратить ни минуты ради усовершенствования своей души во имя Господа. Священник начал молиться за Пелагию и просить Господа спасти грешницу. И в ближайшее воскресенье девушка впервые пришла в церковь. Проповедь Нонна заставила ужаснуться девушку, она поняла, как неправильно себя вела. Пелагея приняла христианство, свое имущество раздала бедным, но сомневалась, что Бог ее простит. Пелагия решила отправиться в Иерусалим, бежав из родного города в мужской одежде.

В Иерусалиме Пелагею постригли в монахи. О том, что этот монах был женского пола, узнали только после смерти.

Что нельзя делать 21 октября

В этот день нельзя сплетничать, вести пустые разговоры. Словоблудием в этот день человек навлекает на себя полосу несчастий. Настрого запрещено бездельничать. Нужно заранее поставить себе несколько целей на день и выполнить их. Нельзя рассказывать свои плохие сны до заката.

Что нужно делать 21 октября

В этот день доставали и приводили в порядок теплые зимние вещи, чтобы холода не застали врасплох. В деревнях в воду опускали в воду бочки с соленьями, чтобы они там дольше хранились.

14 октября православные верующие праздновали Покров.