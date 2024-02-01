Сокращённой недели в связи с Днём защитника Отечества не будет

Также 21 февраля не будет сокращенного рабочего дня.

Сокращённой недели в 2025 году в связи с Днём защитника Отечества не будет. Почему так произошло, рассказали в Telegram-канале "Объясняем.рф".

Праздничный день 23 февраля в этом году приходится на воскресенье. Как правило, если выходной и нерабочий праздничный день совпадают, выходной переносится на следующий день. Но в 2025 году вместо этого россияне будут отдыхать в четверг, 8 мая. В мае у россиян будет восемь выходных: с 1 по 4 и с 8 по 11 мая.

Также 21 февраля не будет сокращенного рабочего дня, так как этот день не является предпраздничным.

Фото: unsplash (Alex Kotliarskyi)