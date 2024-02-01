  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сокращённой недели в связи с Днём защитника Отечества не будет
Сегодня, 13:18
26
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Сокращённой недели в связи с Днём защитника Отечества не будет

0 0

Также 21 февраля не будет сокращенного рабочего дня.

Сокращённой недели в 2025 году в связи с Днём защитника Отечества не будет. Почему так произошло, рассказали в Telegram-канале "Объясняем.рф".

Праздничный день 23 февраля в этом году приходится на воскресенье. Как правило, если выходной и нерабочий праздничный день совпадают, выходной переносится на следующий день. Но в 2025 году вместо этого россияне будут отдыхать в четверг, 8 мая. В мае у россиян будет восемь выходных: с 1 по 4 и с 8 по 11 мая.

Также 21 февраля не будет сокращенного рабочего дня, так как этот день не является предпраздничным. 

Фото: unsplash (Alex Kotliarskyi)

Теги: день защитника отечества, работа
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии