Губернатор Петербурга выдал ключи от квартир 20 семьям-участникам программы "Молодежи – доступное жилье"

Дом расположен в Адмиралтейском районе.

В субботу, 7 августа, губернатор Петербурга Александр Беглов вручил участникам программы "Молодежи – доступное жилье" ключи от квартир в отремонтированном доме №2/68 по Серпуховской улице. В нем будут проживать 88 семей, 20 из которых уже получили ключи. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Здание является объектом культурного наследия регионального значения – "Дом Н.Ф. Целибеева". В 2010 году дом был признан аварийным и расселен. Спустя несколько лет, в 2019 году, дом включили в программу и полностью отремонтировали. Теперь в доме 30 однокомнатных квартир, 43 двухкомнатных и 15 трехкомнатных с чистовой отделкой. Рядом с домом находятся детские сады, поликлиники, школы, магазины и метро.

Приобрести жилье в доме участники программы могут на условиях беспроцентной рассрочки сроком на 10 лет, либо по 100% предоплате.

В таком случае квартира покупается по себестоимости капитального ремонта за 1 кв. м. в размере 99700 рублей. Это минимум в два раза ниже, чем рыночная стоимость 1 кв. м. в этом районе. пресс-служба Смольного

Ранее мы писали, что дольщики проблемного ЖК "Три Апельсина" готовятся получить ключи.

Фото: пресс-служба Смольного