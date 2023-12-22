20-летняя шорт-трекистка из Петербурга скончалась

По предварительным данным, причиной смерти спортсменки стали осложнения после перенесенного инфекционного заболевания.

В Уфе ушла из жизни 20-летняя шорт-трекистка Анастасия Середа, выступавшая на соревнованиях за Петербург и Мордовию. Об этом 7 января пишет spb.aif.ru, ссылаясь на Союз конькобежцев России.

По предварительным данным, причиной смерти спортсменки стали осложнения после перенесенного инфекционного заболевания. Девушка заболела гриппом в декабре, после чего перестала участвовать в соревнованиях. Она впала в кому в уфимской больнице. Медики не смогли спасти шорт-трекистку.

Анастасия Середа являлась Мастером спорта России, а в 2019 году входила в топ-6 сильнейших шорт-трекисток страны. С ней простятся в Саранске.

Ранее мы рассказывали о том, что режиссер и сценарист Олег Рябоконь ушел из жизни в Петербурге.

Фото: Союз конькобежцев России