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Николай Куликов: "У конькобежцев нет своей базы, тренируемся вместе с фигуристами"

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В Петербурге 30 марта стартует Чемпионат России по шорт-треку. Накануне в медиацентре правительства состоялась большая конференция по этому поводу. Президент спортивной федерации по конькобежному спорту Николай Куликов рассказал о проблемах с материально- технической базой спортсменов в Северной столице:

У нас нет своей материальной базы для тренировок по шор - треку, приходится тренироваться рядом с фигуристами.  Большое спасибо Академии фигурного катания за то, что они разрешают там проводить соревнования.

Тренер конькобежцев выразил надежду, что в Петербурге такая база все-таки появится. Слова Николая Куликова подтвердил председатель комитета по физической культуре и спорту Павел Белов:

Мы работаем над модернизацией катка на улице Демьяна Бедного, чтобы конькобежцы могли тренироваться круглогодично под открытым небом.

Теги: конькобежцы на олимпиаде , петербург , шорт трек , шорт трекист
Категории: Новости СПб

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