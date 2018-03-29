Николай Куликов: "У конькобежцев нет своей базы, тренируемся вместе с фигуристами"

В Петербурге 30 марта стартует Чемпионат России по шорт-треку. Накануне в медиацентре правительства состоялась большая конференция по этому поводу. Президент спортивной федерации по конькобежному спорту Николай Куликов рассказал о проблемах с материально- технической базой спортсменов в Северной столице:

У нас нет своей материальной базы для тренировок по шор - треку, приходится тренироваться рядом с фигуристами. Большое спасибо Академии фигурного катания за то, что они разрешают там проводить соревнования.

Тренер конькобежцев выразил надежду, что в Петербурге такая база все-таки появится. Слова Николая Куликова подтвердил председатель комитета по физической культуре и спорту Павел Белов: