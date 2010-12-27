Петербуржцы смогут бесплатно посетить чемпионат России по шорт-треку

Вход на крупные соревнования будет свободным.

В Петербурге 30 марта стартует Чемпионат России по шорт-треку. На соревнования, которые продлятся до 2 апреля, приедут главные звезды сборной России. В числе атлетов, подтвердивших свое участие, оказались Виктор Ан, Семен Елистратов, Софья Просвирнова. Об этом на пресс-конференции в Медиацентре Правительства рассказали организаторы турнира.

География у нс серьезная. От Дальнего Востока до Санкт-Петербурга почти все регионы участвуют. Будут участвовать также Софья Просвирнова, Екатерина Константинова. Все сильнейшие мужчины - Артем Дергач, сергей Милованов, молодежь также. Если какая-то звезда выстрелит, то сможет рассчитывать на место в сборной. Евгений Куликов, президент Федерации конькобежного спорта Санкт-Петербурга

Уже известно, что вход на все дни чемпионата будет свободным. Все желающие смогут бесплатно попасть на трибуны Спортивной школы олимпийского резерва по фигурному катанию на коньках на Туполевской улице. Организаторы не исключают, что смогут организовать для гостей турнира автограф-сессии со звездами. Пока что этому мешает только плотный график турнира. Первые забеги на льду арены пройдут 30 марта, а церемония открытия запланирована на 31 марта.

Мы думаем об этом. Но есть сложности с регламентом: основные спортсмены, как правило, перед стартом не участвуют ни в чем. А стартов этих много. Даже в день открытия под вопросом стоит церемония парада. Сразу после открытия в 13 часов атлетам необходимо выходить на старт в 14 часов. И есть риск, что не все спортсмены даже на церемонию открытия выйдут. Сами понимаете: нужен серьезный настрой на победу, тут очень серьезная мотивация, и все интервью и автограф-сессии только отвлекают. Евгений Куликов, президент Федерации конькобежного спорта Санкт-Петербурга

Результаты соревнований повлияют не только на формирование сборной России по шорт-треку. Победители турнира смогут претендовать на крупную денежную премию от министерства спорта. Заезды в Петербурге станут своего рода альтернативой для атлетов, не допущенных до Олимпийских игр в Южной Корее. Именно на Чемпионате России они разыграют компенсации, обещанные ранее правительством РФ.

Фото: Piter.TV