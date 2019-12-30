2019 год стал рекордным по количеству разводов в Петербурге

За 2019 год было зарегистрировано свыше 27 тысяч разводов.

В сводном отчете Комитета по делам записи актов гражданского состояния за 2019 год на сайте ведомства видно, что за 2019 год 27 101 петербургских семей расторгли брак - это самая большая цифра за шесть лет, самый высокий показатель до этого был в 2013 году. Заключили брак 49 380 пар - этот показатель оказался самым низким с 2016 года.

В 2018 году разводов было на 846 больше, а заключено браков на 2211 меньше.

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