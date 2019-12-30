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Названы причины, почему некоторым россиянам урежут пенсии в 2020 году 

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Пенсия уменьшится, если переезд осуществлён в регион с коэффициентом ниже.

В воскресенье, 12 января, стало известно о том, из-за чего у россиян может уменьшится пенсия. Об этом рассказал зампред комитета Совфеда по социальной политике Елену Бибикову.

По данным экспертов, пенсия уменьшится, если россиянин переедет в регион РФ, где коэффициент ниже, чем по предыдущему месту жительства.

Кроме того, пенсию также могут уменьшить из-за долгов по ЖКХ и штрафов. Отмечается, что деньги будут вычитать автоматически. При этом списания не могут превышать 20% от общей суммы. 

Ранее мы сообщали о том, что в России рассматривают новые варианты пенсионных выплат 

 

Теги: новости россии, общество, пенсии
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество,

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