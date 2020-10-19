200-летний дуб из Ленобласти может стать главным деревом года в России

Голосование будет проходить с 1 мая по 1 августа.

Дуб, посаженный около 200 лет назад в пейзажном парке имения Ириновка в Ленобласти, может стать главным деревом года в России. Об этом сообщила пресс-служба правительства 47-го региона.

Голосование будет проходить на сайте Всероссийской программы "Деревья – памятники живой природы" с 1 мая по 1 августа. Среди претендентов на победу 12 великовозрастных деревьев, в их числе черешчатый дуб.

Указанный дуб уже получал статус "Деревья – памятники живой природы" в 2012 году. Всего в Ленобласти такое звание имеют четыре дерева: это еще один дуб на территории музея-заповедника в Гатчине, шершавый вяз у деревни Мерево и кедровая сибирская сосна в парке "Монрепо".

Ранее мы писали, что трехсотлетний дуб на Елагином острове получил статус памятника природы.

Фото: пресс-служба ГБУ Ленинградской области "Информационно-туристский центр"