Более 200 автобусных маршрутов закрыли в Петербурге до лета

Решение принято в связи с введенными из-за коронавируса ограничениями.

203 автобусных маршрута прекратят свою работу до 31 мая. Решение принято в связи с введенными из-за коронавируса ограничениями.

Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте городского Комитета по транспорту. На нем также представлен полный перечень закрытых маршрутов.

Ещё в начале апреля было отменено движение общественного транспорта по нескольким маршрутам. Изменения внесли и в работу метро: вход на станции закрывается в 22:00.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге продлили ограничительные меры.

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