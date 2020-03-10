Этой весной 1-й Советской улице планируют вернуть пешеходный облик

Улица и так пешеходная, но машины на ней все же оставляют.

Власти намерены бороться с водителями, которые оставляют свои машины на 1-й Советской улице. Дело в том, что зона является пешеходной, но водители все равно выбирают эту улицу для парковки. О конфликте между водителями и пешеходами узнал "Петербургский дневник".

Полтора года назад 1-ю Советскую облагородили: провели ремонт, убрали торговые павильоны и поставили памятник карете. Однако из-за нехватки парковочных мест, горожане продолжили оставлять там свои машины. При этом на улице установлены знаки о том, что остановка и стоянка запрещена.

В администрации Центрального района отметили, что планируют провести весной целый ряд работ для того, чтобы убрать транспорт и ограничить движение. Например, поставить преграду для въезда машин.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцы борются за пешеходную зону на Соляном переулке.

Фото: Monoklon / Википедия