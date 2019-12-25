1 июня температура воздуха в Петербурге вернется в норму

В этот день обойдется без дождей, а солнечные лучи будут активно прогревать воздушные массы.

В первый день календарного лета влияние на погоду в Петербурге окажет гребень антициклона. При переменной облачности обойдется без дождей. Солнечные лучи начнут, наконец, активно прогревать воздушные массы. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, сегодня показания термометров вернутся в рамки климатической нормы. Температура воздуха в городе прогреется до +18…+20 градусов, в Ленобласти до +16…+21. Ветер подует с северо-востока со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 769 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее мы писали, что белые ночи начнутся в Петербурге 31 мая.

Фото: Instagram / borisivuts