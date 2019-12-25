Под Выборгом 19-летняя без прав выехала на встречку и столкнулась с автомобилем Scania

В результате ДТП девушка скончалась на месте.

На трассе "Скандинавия" погибла 19-летняя девушка, которая управляла автомобилем без водительского удостоверения. Об этом стало известно Piter.tv.

Девушка без водительского удостоверения (не выдавалось), управляя автомобилем Renault Sandero, ехала в сторону Выборга. По неустановленной причине она выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем Scania с полуприцепом. В результате ДТП девушка скончалась на месте.

Водитель большегруза в 2021 году четыре раза привлекался к административной ответственности за превышение скорости на 21-40 км/час. Погибшая девушка привлекалась к административной ответственности также четыре раза по различным статьям, в том числе за вождение без прав и ОСАГО.

Ранее у поселка Ульяновка произошло смертельное ДТП с участием четырех легковушек и большегруза.

Фото: Piter.tv