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19-летний житель Ленобласти погиб под колесами грузового поезда
Сегодня, 9:34
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

19-летний житель Ленобласти погиб под колесами грузового поезда

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Он был в наушниках и капюшоне.

Сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту смертельного травмирования молодого человека в Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба СПб-Финляндского ЛО МВД России на транспорте.

В выходные в дежурную часть поступило сообщение о том, что на железнодорожном перегоне 118 км 2 пикет станции Отрадное – Мюллюпельто грузовым поездом травмирован молодой человек. Установлено, что 19-летний житель Ленобласти в капюшоне и наушниках переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист применил экстренное торможение и подал сигнал повышенной громкости. Однако наезда избежать не удалось, пострадавший скончался на месте.

По данному факту  проводится проверка,  устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее электричка насмерть сбила 24-летнего молодого человека на станции Большая Ижора.

Фото: Piter.tv

Теги: грузовой поезд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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