19-летний житель Ленобласти погиб под колесами грузового поезда

Он был в наушниках и капюшоне.

Сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту смертельного травмирования молодого человека в Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба СПб-Финляндского ЛО МВД России на транспорте.

В выходные в дежурную часть поступило сообщение о том, что на железнодорожном перегоне 118 км 2 пикет станции Отрадное – Мюллюпельто грузовым поездом травмирован молодой человек. Установлено, что 19-летний житель Ленобласти в капюшоне и наушниках переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист применил экстренное торможение и подал сигнал повышенной громкости. Однако наезда избежать не удалось, пострадавший скончался на месте.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее электричка насмерть сбила 24-летнего молодого человека на станции Большая Ижора.

Фото: Piter.tv