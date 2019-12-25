Электричка насмерть сбила 24-летнего молодого человека на станции Большая Ижора

Сотрудниками транспортной полиции проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств происшедшего.

В Ленинградской области электричка сбила насмерть 24-летнего местного жителя. Об этом сообщила пресс-служба СПб-Балтийского ЛО МВД России на транспорте.

О половины первого ночи 1 июня в дежурную часть поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Большая Ижора травмирован мужчина.

По предварительной информации, 24-летний местный житель был травмирован электричкой "Санкт-Петербург-Калище". Он скончался на месте происшествия.

Сотрудниками транспортной полиции проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств происшедшего.

Фото: Piter.tv