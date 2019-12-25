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Электричка насмерть сбила 24-летнего молодого человека на станции Большая Ижора
Сегодня, 13:06
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Электричка насмерть сбила 24-летнего молодого человека на станции Большая Ижора

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Сотрудниками транспортной полиции проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств происшедшего.

В Ленинградской области электричка сбила насмерть 24-летнего местного жителя. Об этом сообщила пресс-служба СПб-Балтийского ЛО МВД России на транспорте.

О половины первого ночи 1 июня в дежурную часть поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Большая Ижора травмирован мужчина.

По предварительной информации, 24-летний местный житель был травмирован электричкой "Санкт-Петербург-Калище". Он скончался на месте происшествия.

Сотрудниками транспортной полиции проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств происшедшего.

Фото: Piter.tv

Теги: большая ижора, электричка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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