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19 лесных пожаров потушено в Ленобласти к началу лета
Сегодня, 18:04
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vestnick

19 лесных пожаров потушено в Ленобласти к началу лета

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В Ленинградской области начался пожароопасный сезон.

13 мая на пресс-конференции, посвященной безопасности граждан в летний период, председатель Комитета по природным ресурсам Ленобласти Павел Немчинов описал текущую лесопожарную обстановку в регионе и рассказал о принимаемых для мониторга пожарной опасности мерах. 

С начала пожароопасного сезона, произошедшего 16 апреля, на землях лесного фонда Ленобласти зарегистрировано 19 пожаров общей площадью 4,83 га, из которых пять пожаров - за три последних дня. Все без исключения потушены в день возгорания силами пожарной охраны. Для борьбы с возгораниями, которые неминуемо произойдут в весенне-летний период, уже приготовлена спецтехника и средства пожаротушения; для работы единого комплекса системы мониторинга устанавливаются видеокамеры и осуществляется регулярное патрулирование. Функционирует региональная диспетчерская служба. При обнаружении в лесу огня или дыма необходимо позвонить по телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.

Павел Немчинов также отметил, что превалирующее количество лесных пожаров происходит по вине человека и напомнил о важности соблюдения правил пожарной безопасности в лесу, нарушение которой чревато не только административной, но и уголовной ответственностью. 

К профилактическим работам по предупреждению лесных пожаров присоединились и военнослужащие Западного военного округа. 

Фото: Pixabay

Теги: ленобласть, лесные пожары, пожароопасный сезон
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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