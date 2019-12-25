19 лесных пожаров потушено в Ленобласти к началу лета

В Ленинградской области начался пожароопасный сезон.

13 мая на пресс-конференции, посвященной безопасности граждан в летний период, председатель Комитета по природным ресурсам Ленобласти Павел Немчинов описал текущую лесопожарную обстановку в регионе и рассказал о принимаемых для мониторга пожарной опасности мерах.

С начала пожароопасного сезона, произошедшего 16 апреля, на землях лесного фонда Ленобласти зарегистрировано 19 пожаров общей площадью 4,83 га, из которых пять пожаров - за три последних дня. Все без исключения потушены в день возгорания силами пожарной охраны. Для борьбы с возгораниями, которые неминуемо произойдут в весенне-летний период, уже приготовлена спецтехника и средства пожаротушения; для работы единого комплекса системы мониторинга устанавливаются видеокамеры и осуществляется регулярное патрулирование. Функционирует региональная диспетчерская служба. При обнаружении в лесу огня или дыма необходимо позвонить по телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.

Павел Немчинов также отметил, что превалирующее количество лесных пожаров происходит по вине человека и напомнил о важности соблюдения правил пожарной безопасности в лесу, нарушение которой чревато не только административной, но и уголовной ответственностью.

К профилактическим работам по предупреждению лесных пожаров присоединились и военнослужащие Западного военного округа.

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