19 километров барьерного ограждения отремонтировали на дорогах Санкт Петербурга в 2024 году

В 2024 году в Санкт-Петербурге в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" выполнен комплекс мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

Специалисты привели в нормативное состояние порядка 100 км покрытия, отремонтировали более 19 километров барьерного и пешеходного ограждения, обновили тротуары и бортовые камни, нанесли разметку термопластиком. А для обеспечения беспрепятственного передвижения людей с ограниченными возможностями, мам с колясками и пожилых людей занизили бордюрные камни и оборудовали пологие съезды с тротуаров до уровня проезжей части.

Для предупреждения ДТП и предотвращения выезда автомобилистов на встречную полосу дорожники провели комплексные работы по восстановлению и ремонту барьерного ограждения. Оно выполнено из оцинкованного металла и укомплектовано светоотражающими элементами. Наибольший объем "барьерки" был смонтирован на Октябрьской наб., ул. Морской Пехоты и Лагерном шоссе.

Данная работа продолжится и в 2025 году по новому национальному проекту "Инфраструктура для жизни" — преемник национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Ранее мы сообщили о том, что не менее 85 % федеральных и 60 % региональных трасс РФ будут в нормативе до конца 2030 года.

Фото: КРТИ