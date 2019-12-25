Не менее 85 % федеральных и 60 % региональных трасс РФ будут в нормативе до конца 2030 года

Стратегическая сессия Федерального дорожного агентства "Перспективы развития дорожной деятельности до 2035 года" состоялась 15-16 февраля. Площадка собрала представителей дорожной отрасли из различных регионов страны.

В ходе круглых столов и панельных дискуссий рассматривались ключевые вопросы дорожной деятельности в создании безопасной и комфортной среды для жизни, развития инфраструктуры опорных населённых пунктов в рамках реализации дорожной части нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Также участники обсуждали вопросы совершенствования подходов к повышению безопасности дорожного движения и содержанию автомобильных дорог.

На стратегической сессии заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин подвел результаты нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Российской Федерации, а также рассказал о ключевых задачах дорожной деятельности после появления нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Вице-премьер отметил, что за шесть лет реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" построено, реконструировано и отремонтировано более 160 тыс. км дорог. Говоря о планах, он подчеркнул, что в приоритете — приведение в нормативное состояние существующих дорожных объектов, особенно на участках с высокой интенсивностью движения. Что касается возведения новых объектов, то необходимо активизировать работу по привлечению внебюджетных источников финансирования, а также использовать механизм софинансирования.

Завершившийся национальный проект "Безопасные качественные дороги" стал самым узнаваемым и самым поддерживаемым проектом у населения нашей страны. И очень хотелось бы, чтобы этот тренд на протяжении следующих шести лет продолжался, — подчеркнул Марат Хуснуллин.

Санкт-Петербург присоединился к реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в 2021 году. За 4 года в Северной столице построены 3 крупных объекта дорожно-транспортной инфраструктуры, а также отремонтировано более 500 км автомобильных дорог.

Одна из основных целей национального проекта "Безопасные качественные дороги" – это повышение качества жизни населения. Поэтому при разработке адресной программы ремонта традиционно уделяется особое внимание улучшению транспортной доступности социальных объектов, а также к достопримечательностям.

За время реализации проекта дорожники нарастили не только объем выполняемых работ, но и применили подход маршрутного ремонта, который позволяет увеличить объем сезонных работ и снизить временные затраты на переброску техники и материалов между районами. В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" также удалось построить новые крупные инфраструктурные объекты. Строительство и реконструкция путепроводов на пересечении крупных магистралей — один из приоритетов в формировании транспортного каркаса Северной столицы. В 2024 году запущено рабочее движение по новым развязкам на пересечении Лагерного и Петрозаводского шоссе, а также Дунайского проспекта и Московского шоссе. Оба объекта построены при поддержке Федерального центра.

Работы по повышению нормативного состояния улично-дорожной сети города на Неве будет продолжено в 2025 году в рамках нового национального проекта "Инфраструктура для жизни"

Реализация ключевых концепций нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни", ориентированных на потребности граждан РФ, будет способствовать не только созданию безопасной и качественной инфраструктуры, но и выходу на совершенно иной технологический уровень, а также цифровой трансформации дорожно-транспортного комплекса. Еще одним фактором формирования комфортной среды для жизни станет обновление сети общественного транспорта и разработка новых маршрутов поездок. Развитие материально-технической базы, внедрение новых компонентов дорожных материалов, научные исследования — всё это ведущие направления деятельности в рамках нацпроекта. Кроме того, меры, обозначенные в качестве приоритетных для формирования кадрового резерва дорожного хозяйства, позволят привлечь всё больше квалифицированных специалистов и стимулировать их дальнейшее трудоустройство.

Фото: КРТИ