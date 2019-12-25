В Петербурге 18 муниципальных депутатов могут лишиться мандатов из-за ошибок в декларации

Вице-губернатор Петербурга призвал чиновников не политизировать этот вопрос.

В Северной столице около 18 муниципальных депутатов могут лишиться мандатов из-за ошибок в декларации. Об этом заявил вице-губернатор Александр Бельский на заседании ЗакСа.

Вице-губернатор Петербурга призвал чиновников не политизировать этот вопрос

Можем обратиться к прошлому опыту. Тоже лишались. Да, раньше, а в основном лишались депутаты "Единой России". Александр Бельский.

Бельский отметил, что на проверку направлено 19 деклараций. Одна из них одна – председатель ИКМО и 18 муниципальных депутатов.

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