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В Петербурге 18 муниципальных депутатов могут лишиться мандатов из-за ошибок в декларации
Сегодня, 14:43
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге 18 муниципальных депутатов могут лишиться мандатов из-за ошибок в декларации

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Вице-губернатор Петербурга призвал чиновников не политизировать этот вопрос.

В Северной столице около 18 муниципальных депутатов могут лишиться мандатов из-за ошибок в декларации. Об этом заявил вице-губернатор Александр Бельский на заседании ЗакСа.

Вице-губернатор Петербурга призвал чиновников не политизировать этот вопрос 

Можем обратиться к прошлому опыту. Тоже лишались. Да, раньше, а в основном лишались депутаты "Единой России".

Александр Бельский.

Бельский отметил, что на проверку направлено 19 деклараций. Одна из них одна –  председатель ИКМО и 18 муниципальных депутатов.

Ранее мы сообщали о том, что оксану Маталину назначили председателем Комитета по делам записи актов гражданского состояния.

Фото: pixabay

Теги: депутаты, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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