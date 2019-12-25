В Петербурге незнакомец пытался потрогать за грудь 18-летнюю пассажирку электрички

По данному заявлению девушки проводится проверка.

Девушка обвинила незнакомца в совершении действий сексуального характера. Он приставал к ней в электричке, следующей по маршруту "Станция метро "Рыбацкое" – Ивановская". Об этом стало известно Piter.tv.

По словам 18-летней пострадавшей, 6 августа в период с 20:50 по 21:13 в электричке неизвестный мужчина пытался обнять её, дотрагивался до груди, а также прижимался к ней в тамбуре вагона.

По данному заявлению проводится проверка.

На прошлой неделе в Ленобласти мужчина обманом завлек девочку в лес и надругался над ней.

Фото: Piter.tv