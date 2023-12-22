В Петербурге задержали 18-летнего разбойника из Всеволожска

Он напал на продавца подержанного IPhone.

Полицией Невского района задержан 18-летний разбойник из Всеволожска. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 9 марта поступило сообщение от 32-летнего петербуржца о нападении на него у парадной дома 3 корпус 1 по проспекту Солидарности.

Сотрудниками полиции было установлено, что к жене заявителя приехал покупатель, который якобы хотел приобрести у неё IPhone за 40 тысяч рублей. Покупателю показали телефон, после чего он вставил в аппарат свою сим-карту и попросил проверить привязку к мобильному банку в ближайшем банкомате. Выйдя из парадной, неизвестный, распылив в лицо заявителя содержимое газового баллончика, с места происшествия скрылся. Было возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой).

Вечером 10 марта дома 6 на площади Ленина полицейскими по подозрению в совершении указанного преступления задержан 18-летний неработающий житель Всеволожска. Похищенное изъято.

Ещё одного петербуржца задержали по подозрению в краже кольца у соседки по коммуналке.

Фото: Piter.tv