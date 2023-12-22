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Петербуржца задержали по подозрению в краже кольца у соседки по коммуналке
Сегодня, 10:44
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Петербуржца задержали по подозрению в краже кольца у соседки по коммуналке

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После совместного застолья со своим 38-летним соседом по коммуналке девушка обнаружила отсутствие принадлежащего ей золотого кольца.

Полицейские задержали безработного петербуржца за кражу кольца у соседки по коммуналке. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 11 марта обратилась 24-летняя жительница коммунальной квартиры дома по переулку Крылова. Она рассказала, что после совместного застолья со своим 38-летним соседом по коммуналке она обнаружила отсутствие принадлежащего ей золотого кольца стоимостью около 13 тысячрублей.

В этот же день полицейские задержали неработающего знакомого заявительницы, проживающего в той же коммунальной квартире. У него изъято похищенное имущество. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).

Накануне правоохранители задержали юных грабителей, напавших на магазин на проспекте Науки.

Фото: pxhere

Теги: коммуналка, кража
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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