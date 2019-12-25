18-летнего петербуржца подозревают в убийстве 30-мужчины из ревности

Он нанес не менее 40 ударов ножом 30-летнему мужчине.

Петербуржца подозревают в убийстве 30-летнего мужчины на почве ревности. Подробности Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

В Ржевском лесопарке 25 сентября был обнаружен труп 30-летнего А. с множественными колото-резаными ранами в области шеи и спины. Правоохранители установили, что к совершению данного преступления может быть причастен 18-летний Л.

Во вторник, 28 сентября, правоохранители задержали в аэропорту Пулково 18-летнего Л. и 18-летнюю П.

В результате проведения дальнейших оперативно-следственный мероприятий, установлено что Л. на почве ревности (по факту ранее существовавших отношений между 30-летним А. и 18-летней П.) 25 сентября выманил А. в Ржевский лесопарк. Там он нанес не менее 40 ударов ножом в различные части тела. Подозреваемый избавился от орудия преступления и мобильного телефона (утопил в реке Лапка). Л. заключен под стражу.

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Фото: Piter.tv