295 человек заболели коронавирусом в Петербурге

Теперь в городе 5029 с подтвержденным диагнозом.

По состоянию на 3 мая, в Петербурге подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 295. Теперь в городе 5029 заболевших. При этом выписан 184 человек, подтвержден один летальный исход.

Обследованы за минувшие сутки на коронавирус 5379 человек. На карантине сейчас находится 3266: из них 58 — в обсерваторе, 428 — на самоизоляции, 2780 — контактные.

В Ленобласти также выявлено 62 новых случая.

Всего в России за минувшие сутки подтверждено 10 633 случаев заражения в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 345 (50,3%) без клинических проявлений болезни.

Ранее мы сообщили, что ещё 323 человека заболели коронавирусом в Петербурге.

Фото: "Минус коронавирус. Ленобласть" / ВКонтакте