Ещё 323 человека заболели коронавирусом в Петербурге

Количество заражённых в городе выросло до 4734.

По данным оперативного штаба, в Петербурге 323 человека заразились коронавирусом за минувшие сутки, при этом выписано 98 пациентов.

Теперь в городе 4734 заболевших. 46 новых случаев также зафиксировано в Ленинградской области.

Всего за последние сутки в России подтверждено 9623 случая новой коронавирусной инфекции в 83 регионах, из них 4488 (46,6%) выявлены активно у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни. При этом выписано 1793 человека.

Всего в стране зарегистрировано 124 054 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 15 013 человек.

Ранее мы сообщили, что ещё 349 человек заболели коронавирусом в Петербурге.

Фото: "Минус коронавирус. Ленобласть" / ВКонтакте