17-летняя петербурженка заявила об изнасиловании в квартире на Есенина

Выясняются обстоятельства произошедшего и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Петербурге изнасиловали 17-летнюю девушку. Школьница самостоятельно обратилась в больницу и рассказала о случившемся. По ее словам, изнасилование произошло на улице Есенина, стало известно Piter.tv.

Как рассказала пострадавшая, 20-летний молодой человек совершил половой акт против её воли. Подозреваемого задержали поздним вечером 17 сентября на улице Есенина.

Выясняются обстоятельства произошедшего и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге был задержан мужчина, напавший на семиклассницу в лифте.

Фото: Piter.tv