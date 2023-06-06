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17-летняя петербурженка заявила об изнасиловании в квартире на Есенина
Вчера, 10:28
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

17-летняя петербурженка заявила об изнасиловании в квартире на Есенина

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Выясняются обстоятельства произошедшего и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Петербурге изнасиловали 17-летнюю девушку. Школьница самостоятельно обратилась в больницу и рассказала о случившемся. По ее словам, изнасилование произошло на улице Есенина, стало известно Piter.tv.

Как рассказала пострадавшая, 20-летний молодой человек совершил половой акт против её воли. Подозреваемого задержали поздним вечером 17 сентября на улице Есенина. 

Выясняются обстоятельства произошедшего и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в  Петербурге был задержан мужчина, напавший на семиклассницу в лифте.

Фото: Piter.tv

Теги: изнасилование, насилие
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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