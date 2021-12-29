В Шушарах 17-летняя студентка ударила возлюбленного кухонным ножом

Девушка опрошена, передана матери под обязательство о явке в правоохранительные органы.

Несовершеннолетняя студентка ударила ножом своего возлюбленного. Он находится в тяжелом состоянии. Об этом стало известно Piter.tv.

В Шушарах 17-летняя девушка после распития алкогольных напитков, на фоне возникшего конфликта ударила ножом своего 23-летнего возлюбленного. Он с проникающей колото-резаной раной грудной клетки, в тяжелом состоянии госпитализирован в НИИ Джанелидзе.

Девушка опрошена, передана матери под обязательство о явке в правоохранительные органы.

Ранее в Колпино безработная зарезала сожителя во время пьяной ссоры.

Фото: pixabay