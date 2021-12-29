В Колпино безработная зарезала сожителя во время пьяной ссоры

Мужчина получил два удара ножом в область левой лопатки.

В четверг, 17 февраля, в полицию поступило сообщение от врача скорой помощи об обнаружении трупа мужчины в квартире на бульваре Трудящихся в Колпино. Об этом стало известно Piter.TV.

На теле мужчины обнаружили колото-резаную рану в области лопатки. Установлено, что смертельные раны нанесла сожительница умершего. Женщина ударила мужчину два раза ножом в область левой лопатки в ходе внезапно возникшей ссоры после распития спиртного.

Подозреваемую задержали. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее в Петербурге возбудили уголовное дело об убийстве после пропажи 35-летней женщины.

Фото: Piter.TV