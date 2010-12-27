Башкирская старшеклассница утопила в тазу мешавшую ей учить уроки сестру

Уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова считает, что у девочки тяжелая психологическая травма.

В башкирском городе Салават 17-летняя школьница утопила в тазу с водой свою семилетнюю сестру, так как та мешала ей учить уроки. Данный поступок объяснила уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова. Об этом сообщило РИА Новости.

По ее словам, сестры попали в приемную семью два года назад после того, как их мать лишили родительских прав. Родная мать совсем не занималась воспитанием детей, а старшая получила тяжелую психологическую травму из-за этого.

Ранее СМИ рассказали, что семилетняя девочка капризничала и мешала учить уроки старшекласснице. Тогда девушка отвела сестру в баню и утопила в тазу с водой. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве малолетней.

Ранее под Иркутском следователи нашли мать, которая родила ребенка в ведро и отвезла на свалку.

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