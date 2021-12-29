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Более 300 посетителей баров и ресторанов в ночное время оштрафуют на 4 тысячи рублей
Сегодня, 12:54
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Более 300 посетителей баров и ресторанов в ночное время оштрафуют на 4 тысячи рублей

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В случае повторного нарушения штраф составит уже 5 тысяч.

В ночь с 11 на 12 февраля в Центральном обнаружили 17 заведений, которые работали в ночное время. В пресс-службе Смольного сообщили, что им придется заплатить штраф.

Большинство баров и ресторанов находилось на улице Рубинштейна и набережной канала Грибоедова. Деятельность заведений приостановили, а в отношении владельцев завели административные производства. Кроме того, штраф в размере 4 тысяч рублей придется заплатить 337 посетителям. За повторное нарушение он составляет 5 тысяч. 

За неделю сотрудники комитета по контролю за имуществом проверили 83 объекта торговли, 30 точек общепита и 6 организаций сферы услуг в десяти районах города. Нарушения нашли на 15 объектах. У некоторых не было QR-кодов, работники не использовали маски, отсутствовала разметка для дистанцирования посетителей. 

Этой ночью в Петербурге также выявляли нетрезвых водителей. 

Фото: администрация Петербурга

Теги: бар, рейд, штраф
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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