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Вирусологический центр в Петербурге получил от властей 170 млн на новое оборудование
Сегодня, 17:59
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Вирусологический центр в Петербурге получил от властей 170 млн на новое оборудование

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Деньги выделили из резервного фонда правительства город.

Вирусологический центр в Петербурге, работающий на базе лаборатории в горбольнице №40, получил от властей города более 170 миллионов рублей на покупку нового медицинского оборудования и расходных материалов. Об этом сообщили 27 мая в пресс-службе Смольного.

Соответствующее распоряжение о выдаче средств из резервного фонда городского правительства подписал губернатор Александр Беглов. Как известно, в упомянутом центре ведутся исследования на коронавирус, тестирование в учреждении проходят жители Кронштадтского, Курортного, Петродворцового районов Петербурга.

Также из Резервного фонда Петербурга выделили 600 млн рублей на выплаты медикам.

Фото: Piter.TV

Теги: вирусологический, медицинское оборудование, резервный фонд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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