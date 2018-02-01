Вирусологический центр в Петербурге получил от властей 170 млн на новое оборудование

Деньги выделили из резервного фонда правительства город.

Вирусологический центр в Петербурге, работающий на базе лаборатории в горбольнице №40, получил от властей города более 170 миллионов рублей на покупку нового медицинского оборудования и расходных материалов. Об этом сообщили 27 мая в пресс-службе Смольного.

Соответствующее распоряжение о выдаче средств из резервного фонда городского правительства подписал губернатор Александр Беглов. Как известно, в упомянутом центре ведутся исследования на коронавирус, тестирование в учреждении проходят жители Кронштадтского, Курортного, Петродворцового районов Петербурга.

Также из Резервного фонда Петербурга выделили 600 млн рублей на выплаты медикам.

Фото: Piter.TV