В Гатчине 16-летняя отравилась алкоголем в свой день рождения

В Гатчине 16-летняя студентка колледжа отравилась алкоголем в свой день рождения. Об этом Piter.tv стало известно от источника в правоохранительных органах.
В 22:30 скорая помощь от Приоратского парка с токсическим действием алкоголя, в тяжелом состоянии (опросу не подлежит, помещена в реанимацию), госпитализировала 16-летнюю А.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее юная петербурженка попала в реанимацию, отравившись наркотиками и алкоголем.
Фото: pexels
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