  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Гатчине 16-летняя отравилась алкоголем в свой день рождения
Сегодня, 9:22
107
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Гатчине 16-летняя отравилась алкоголем в свой день рождения

0 0

Она находится в реанимации и опросу не подлежит.

В Гатчине 16-летняя студентка колледжа отравилась алкоголем в свой день рождения. Об этом Piter.tv стало известно от источника в правоохранительных органах.

В 22:30 скорая помощь от Приоратского парка с токсическим действием алкоголя, в тяжелом состоянии (опросу не подлежит, помещена в реанимацию), госпитализировала 16-летнюю А.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее юная петербурженка попала в реанимацию, отравившись наркотиками и алкоголем.

Фото: pexels

 

Теги: гатчина, отравление
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии