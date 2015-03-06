В Гатчине 16-летняя отравилась алкоголем в свой день рождения

Она находится в реанимации и опросу не подлежит.

В Гатчине 16-летняя студентка колледжа отравилась алкоголем в свой день рождения. Об этом Piter.tv стало известно от источника в правоохранительных органах.

В 22:30 скорая помощь от Приоратского парка с токсическим действием алкоголя, в тяжелом состоянии (опросу не подлежит, помещена в реанимацию), госпитализировала 16-летнюю А.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее юная петербурженка попала в реанимацию, отравившись наркотиками и алкоголем.

Фото: pexels