Юная петербурженка попала в реанимацию, отравившись наркотиками и алкоголем

Девочку обнаружила мать у подъезда их дома.

Вечером 17 ноября в полицию Петербурга поступила телефонограмма из Детской городской больницы №5. Медики рассказали о госпитализации несовершеннолетней 2005 года рождения. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Девушку обнаружила мать у парадной дома на проспекте Ветеранов. Ее госпитализировали с отравлением наркотическим веществом, запахом алкоголя и поместили в реанимацию.

Установлено, что несовершеннолетняя проживает в неполной семье, воспитывается матерью, медсестрой ПНД №3. Состоит на учете в ОДН.

Ранее мы писали, что на Думской 14-летняя отравилась психотропом.

Фото: Piter.TV