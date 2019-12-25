На Думской 14-летняя отравилась психотропом

Девушка находится в реанимации.

На выходных несовершеннолетняя отравилась неизвестным психотропным веществом на Думской. Об этом Piter.tv узнал от источника в правоохранительных органах.

В полицию 13 ноября поступила телефонограмма из больницы. В ней говорилось, что от дома 2 по Думской улице скорая привезла к ним 14-летнюю с острым пероральным отравлением неизвестным психотропным веществом. Несовершеннолетняя помещена в отделение реанимации.

Установлено, что девушка приняла таблетки, которыми её угостила знакомая. Препарат был принят с целью опьянения.

На прошлой неделе трехлетняя малышка наелась таблеток от давления в квартире на улице Замшина.

Фото: Piter.tv