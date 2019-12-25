Трехлетняя малышка наелась таблеток от давления в квартире на улице Замшина

Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.

В ночь на 10 ноября в полицию Петербурга поступила телефонограмма из Детской городской больницы №5. Медики рассказали о госпитализации 3-летней девочки с острым пероральным отравлением таблетками. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 9 ноября в 18 вечера в квартире на улице Замшина. Малышка по недосмотру родителей съела 10 таблеток от давления. Ее увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Девочка проживает в полной семье. Мать безработная, отец работает копирайтером в издании ООО "Экономика сегодня".

Семья на учете в ПДН не состоит.

Ранее в Петербурге 17-летняя девушка отравилась антидепрессантами.

Фото: pexels.com