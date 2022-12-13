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16-летний петербуржец попал в реанимацию после падения с турника головой вниз
Сегодня, 9:48
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

16-летний петербуржец попал в реанимацию после падения с турника головой вниз

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Все факты и обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Петербурге 16-летний подросток попал в реанимацию после занятий на турнике. Об этом стало известно Piter.tv.

В больницу ещё 18 мая поступил 16-летний подросток, который на Таллинской улице упал с турника вниз головой. У него диагностировали вывих позвонка, ушиб спинного мозга и множество других травм. В тяжёлом состоянии он был помещен в реанимацию.

Все факты и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее автомобиль Volvo наехал на велосипедиста-пятиклассника в Приморском районе.

Фото: unsplash (sq lim)

Теги: реанимация, турникет
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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