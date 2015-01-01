На Конюшенной площади 16 декабря заработает каток

Ледовая площадка будет работать с 11 утра и до 10 вечера ежедневно до 14 января.

В субботу, 16 декабря, на Конюшенной площади откроется каток. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по культуре Петербурга.

Ледовая площадка будет работать с 11 утра и до 10 вечера ежедневно до 14 января. Здесь есть прокат, бесплатные "помощники" для начинающих, фотозоны и помещения для обогрева. В прокате можно взять коньки от 27 до 46 размера, но разрешено приходить и со своими. Кроме того, около катка есть кафе, туалеты, медпункт. Размер ледового поля 18 на 40 метров позволяет вместить до 100 человек одновременно.

С 30 декабря и до конца новогодних праздников на Конюшенной площади будет радовать посетителей Детский ледовый театр Елены Бережной, который подготовил выступления. Билеты на спектакли можно купить уже сейчас. Они продаются на сайте катка.

В этом сезоне в Петербурге функционируют 228 катков, большинство из которых бесплатные. Кроме того, в парках города работает 71 лыжная трасса.

Ранее на Piter.tv: главная Рождественская ярмарка Петербурга открылась 9 декабря.

Фото: Телеграм / Пиотровский Online