  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржец получил 162 штрафа почти на 400 тыс. рублей за нарушение ПДД
Сегодня, 16:36
134
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец получил 162 штрафа почти на 400 тыс. рублей за нарушение ПДД

0 0

Суд установил, что обвиняемый многократно превысил скорость и проигнорировал обязанность уплатить назначенные штрафы.

В Петербурге завершился судебный процесс по делу Данилы П., признанного виновным в административном правонарушении согласно ч.1 ст.20.25 КоАП РФ. Информация предоставлена Объединенной пресс-службой судов города. 

Мужчина управлял автомобилем Honda Accord, неоднократно нарушая Правила дорожного движения. Суд установил, что обвиняемый многократно превысил скорость и проигнорировал обязанность уплатить назначенные штрафы.

Решение по данному делу вынес мировой судья судебного участка №27 Петербурга. Было установлено, что ответчик совершил повторные правонарушения 162 раза, накопив задолженность по административным взысканиям на сумму 339 тыс. рублей. 

Ранее мы сообщили о том, что суд закрыл ресторан на Оптиков после обнаружения норовируса в биоматериале сотрудников.

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербург, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии