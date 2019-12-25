Петербуржец получил 162 штрафа почти на 400 тыс. рублей за нарушение ПДД

Суд установил, что обвиняемый многократно превысил скорость и проигнорировал обязанность уплатить назначенные штрафы.

В Петербурге завершился судебный процесс по делу Данилы П., признанного виновным в административном правонарушении согласно ч.1 ст.20.25 КоАП РФ. Информация предоставлена Объединенной пресс-службой судов города.

Мужчина управлял автомобилем Honda Accord, неоднократно нарушая Правила дорожного движения. Суд установил, что обвиняемый многократно превысил скорость и проигнорировал обязанность уплатить назначенные штрафы.

Решение по данному делу вынес мировой судья судебного участка №27 Петербурга. Было установлено, что ответчик совершил повторные правонарушения 162 раза, накопив задолженность по административным взысканиям на сумму 339 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV