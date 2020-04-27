Ленобласть к 15 сентября должна быть готова к отопительному сезону

В Ленинградской области полным ходом идет подготовка к отопительному сезону. На данный момент готовность составляет 86,5%.

Пятница 15 сентября станет важной датой для Ленобласти, так как на этот день был поставлен срок полной готовности коммунальных объектов к отопительному сезону. Этот важный момент был объявлен губернатором Александром Дрозденко на еженедельном совещании.

Все должно быть готово к этому моменту, чтобы при похолодании жители были с теплом. Кто не успевает – разбираться персонально, пока есть время Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Комитет по ТЭК уже предоставил отчет о готовности, который показал, что на сегодняшнее утро готовность составляет 86,5%. Это говорит о том, что работа ведется и находится на правильном пути, чтобы обеспечить комфортное и безопасное отопительное время для жителей Ленобласти.

Ранее сообщалось, что Ленобласть переводит котельные на газ.

Фото: администрация Ленинградской области