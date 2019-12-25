15% россиян выступают за введение бессрочного масочного режима

В воскресенье, 18 апреля, стало известно, что каждый седьмой россиянин выступает за введение бессрочного масочного режима в общественных местах. По результатам исследования, 64% опрошенных, наоборот, высказались против таких мер.
В основном за бессрочный режим выступают молодые люди в возрасте до 24 лет.
В целом поддерживают больше остальных бессрочный масочный режим жители Челябинска - 22%, в Красноярске и Уфе меньше - 21%. В столице только 18% респондентов придерживаются такой точки зрения.
Ранее Piter.tv писал, что более трети россиян считают уровень налогов чрезмерным. В опросе приняли участие 1,6 тысяч россиян в возрасте от 18 лет.
Фото: Piter.TV
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