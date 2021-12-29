Петербургские рыбаки чуть не отправились в плавание по Финскому заливу на льдине

Никто из мужчин не пострадал.

В Кингисеппском районе 15 рыбаков отплыли от берега на льдине, которая неожиданно треснула. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти.

Любители экстремальной рыбалки успели подать сигнал о помощи. По Финскому заливу до "путешественников" добрались сотрудники МЧС на судне. Всех доставили на берег. Никто из мужчин не пострадал. Однако им пришлось заплатить штраф, поскольку на данном участке запрещено выходить на лед.

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Фото: Pexels